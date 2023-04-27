اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 03:48 م
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إصابة شخص فى حريق محلات أسفل عقار بمنيا القمح بالشرقية

الخميس، 27 أبريل 2023 03:31 م
إصابة شخص فى حريق محلات أسفل عقار بمنيا القمح بالشرقية جانب من الحريق
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في محلين أسفل عقار مكون من 7 طوابق في شارع الحدادين بمركز منيا القمح، فيما أسفر الحريق عن إصابة شخص، وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محلين أسفل عقار مكون من 7 طوابق في شارع الحدادين بمركز منيا القمح.
 
على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن إصابة شخص، وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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