أفضل العصائر لتخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي

أثناء حدوث التهاب القولون التقرحي ، فإن آخر شيء قد ترغب في القيام به هو تناول الطعام. إلى جانب الأعراض مثل آلام البطن والتشنجات والإسهال ، وفقدان الشهية وفقدان الوزن والإرهاق وفي بعض الحالات ، تكون أفضل طريقة لتناول ما يكفي من العناصر الغذائية هي شربها - من خلال العصر، وفقا لما نشره موقع everydayhealth
أفضل عصائر التهاب القولون التقرحي
عصير الرمان
تشير بعض الأبحاث في مجلة Nutrients ، إلى أن المركبات النباتية الموجودة في الرمان تسمى ellagitannins تحتوي على خصائص قد تساعد في تقليل الالتهاب في الأمراض الالتهابية ، مثل التهاب القولون التقرحي.
عصير عشبة القمح
وفقًا لمراجعة العلاجات التكميلية والبديلة لمرض التهاب الأمعاء (IBD) ، فإن تناول عصير عشبة القمح لمدة أربعة أسابيع كان مرتبطًا بانخفاض نزيف المستقيم وآلام البطن لدى الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي . شيء واحد يجب مراعاته هو الطعم. يمكن أن يكون لعشب القمح نكهة عشبية قوية جدًا ، لكن مذاقه مشابه للشاي الأخضر.
شراب الزنجبيل
يساعد في إفراغ المعدة وقد يخفف الإحساس بالامتلاء أو عدم الراحة في المعدة". يحب بعض الناس المذاق ، لكن البعض الآخر يجده طاغياً. إذا كنت تندرج في الفئة الأخيرة ، فحاول إضافة بضع قطع من الزنجبيل الطازج أو قليل من مسحوق الزنجبيل إلى عصيرك ، قليلاً في كل مرة.
عصير كركم
هناك بعض الأدلة على أن الكركمين يمكن أن يساعد في مقاومة الالتهاب في الجسم ، وفقًا لمراجعة نشرت عام 2021 في مجلة الأغذية الطبية .
عصير الكرنب
عصير الكرنب توصية شائعة لالتهاب القولون التقرحي حيث يعد مصدرًا طبيعيًا للجلوتامين ، وهو حمض أميني يستخدم كوقود للخلايا الظهارية في الأمعاء". التي تعيش على سطح بطانة الأمعاء ، وتساعد في الهضم وامتصاص الطعام
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