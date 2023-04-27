اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 02:58 م
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أطباء الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2021 الخميس والجمعة المقبلين

الخميس، 27 أبريل 2023 02:41 م
أطباء الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2021 الخميس والجمعة المقبلين النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2021، خلال يومى الخميس والجمعة الموافق 4-5 مايو 2023، بقاعة اتحاد المهن الطبية – بالازبكية، على أن يكون حلف القسم وتسليم بطاقات العضوية للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط وتم استلام تراخيص مزاولة المهنة حتى تاريخ 28 فبراير 2023.
 
وأوضحت النقابة، أنه على الأطباء المتقدمين بأوراقهم إلى النقابات الفرعية مراجعة نقاباتهم لإستلام بطاقات العضوية، مشيرة إلى أنه سوف يبدأ تسليم بطاقات العضوية من الساعة 10 صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهراً على أن يحضر الطبيب بشخصه ومعه (البطاقة الشخصية + كعب إستمارة التقديم + ترخيص مزاولة المهنة).
 
ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن أيام أخرى لتسليم باقى بطاقات العضوية على صفحة النقابة للمتقدمين بالنقابة العامة.
 

نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

تراخيص مزاولة المهنة

تراخيص مزاولة مهنة طب الاسنان



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