أسوشيتدبرس: دواء أمريكى للسمنة سيحدث تغييرا كبيرا فى خسارة الوزن

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشتيدبرس إن عقارا جديدا للحد من السمنة فى الولايات المتحدة سيحدث تغييرا كبيرا فى الرعاية الصحية المتعلقة بخسارة الوزن.

وأشارت الوكالة إلى أن عقار تيرزباتايد، الذى تمت الموافقة عليه لعلاج النوع الثانى من السكى تحت اسم مونجارو، قد ساعد الأشخاص الذين يعانون من المرض ممن لديها وزن زائد أو سمنة فى خسارة ما يقرب من 16% من وزنهم، أو أكثر من 34 رطلا، على مدار نحو 17 شهرا، وفقا للشركة المنتجة للعقار "إلى ليلي" وشركاه.

وزادت دراسة العقار على خسارة الوزن من الأدلة التى تم إثباتها فى وقت سابق بأن مشاكين مماثلين لا يعانون من السكرى خسروا 22% من وزنهم خلال نفس الفترة من خلال حقن أسبوعية من العقار. وهذا يعنى التخلص من أكثر من 50 رطلًا للمريض العادى الذى يحصل على أعلى جرعة من العقار.

وقالت د. نادية أحمد، المدير الطبى للتطوير الإكلينيكى للسمنة فى شركة ليلى، إن الإصابة بالسكى تجعل فقدان الوزن أمرا صعبا، مما يعنى أن النتائج الأخيرة مهمة بشكل خاص. وقال: لم نشهد هذه الدرجة من فقدان الوزن.

وبناء على النتائج الجديدة، التى لم تنشر بالكامل بعد، فإن مسئولى الشركة يقولون إنهم سينهون طلبا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل موافقة سريعة لبيع عقار تايرزباتايد لإدارة مشكلات الوزن المزمنة، ويمكن أن يصدر القرار فى وقت لاحق هذا العام. ولم تؤكد متحدثة باسم الشركة ما إذا كان العقار سيتم تسويقه فى الولايات المتحدة تحت اسم تجارى مختلف.