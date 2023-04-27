أخبار مصر.. الإسكان تمنح مهلة لحاجزى الأراضى لاستكمال مقدم الحجز والشيكات الآجلة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح العملاء السابق تقدمهم لحجز قطع أراض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة سواءً بنظام القرعة العلنية أو الحجز الإلكتروني on line، مهلة لمدة شهر من تاريخ الإعلان بضوابط محددة، لاستكمال مقدمات الحجز وتقديم الشيكات الآجلة، وذلك للعملاء المتقدمين من عام 2017 حتى تاريخ الإعلان، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من العملاء.

وأكد وزير الإسكان، أن منح هذه المهلة، يؤكد حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، وحرصاً منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، وخلق فرص استثمارية جديدة، ويؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد العمال



قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أنه بمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023.

وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان له أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 7 مايو 2023.

رئيس الوزراء: الدولة المصرية تتابع بقلق بالغ تطورات ما يجرى بالسودان الشقيق



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهل حديثه بالتقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهمتهم المقدسة، في سبيل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما نصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع بقلق بالغ تطورات ما يجري في السودان الشقيق، وتبذل قصارى جهدها على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، لدعم الجهود الدولية لوقف العنف والصراع الدائر حالياً، معرباً عن أمله في أن يستعيد السودان الشقيق استقراره وأمنه في أقرب وقت ممكن.





وزير المالية يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة



أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000جنيه.

مصر تتسلم الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الخميس المقبل



تـنظم مـصر بـالـتعاون مـع الاتـحاد الأوروبـي اجـتماع الـلجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الخميس المقبل، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، حيث سيشهد الاجتماع تسلم مصر رسميًا الرئاسة المشتركة لأعمال المنتدى مع الاتحاد الأوروبى.

سيتم عـقد مـؤتـمر صـحفي مشـترك بـین مـصر والاتـحاد الأوروبـي للتعریـف بالمنتدى یوم الأربعاء المقبل، بحضور السفیر محمد فـؤاد مدیـر وحـدة مـكافـحة الإرھـاب الـدولـي بـوزارة الـخارجـیة، ونـادیـة كـوسـتانـتیني مـدیـرة إدارة مـكافـحة الإرھـاب بـجھاز الخـدمـة الـخارجـیة

بمفوضیة الإتحاد الأوروبي.

المترو يقدم الساعة 60 دقيقة مساء اليوم للعمل بالتوقيت الصيفى



أعلن أحمد عبد الهادى بكير - المتحدث الرسمى ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لمترو الأنفاق، أنه سيتم الإلتزام بالتوقيت الصيفى صباح يوم الجمعة الموافق 28 إبريل 2023 وتعديل الساعة بتقديمها لمدة ستون دقيقة.

وأعلنت الشركة جدول تشغيل القطارات كالمعتاد لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5.15 ص طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11.40 م ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11.50 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12.00 ص ، و قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12.31 ص، ومن محطة الكيت كات الساعة 12.04 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12.25 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12.00 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12.00 ص.

الكهرباء: التوقيت الصيفى له دور كبير فى خفض معدلات الاستهلاك



أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن العمل بالتوقيت الصيفى له دور كبير في ترشيد استهلاك الكهرباء فى مصر، موكداً أن انخفاض معدلات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 10% يساهم فى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وبالتالى تصديرها للخارج.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التوقيت الصيفى يجعل وقت الذروة يبدأ ساعة مبكرة عن الشتوى وله فائدة كبيرة، موضحاً أن فائدة التوقيت الصيفى يكون لها تأثير على ترشيد استهلاك الكهرباء فى مصر مع غلق المحالات والمنشآت التجارية بجميع أنحاء الجمهورية فى موعد مبكر.