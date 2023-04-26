مصرع وإصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بعدما صدمتهم سيارة نقل بالطريق نطاق قسم الوراق، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة المقطم؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جري نقل المتوفى للمشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما تم القبض علي السائق وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.