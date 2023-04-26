اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:25 م
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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالبحيرة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:01 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بمركز المحمودية، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين مصرع "خالد ع. ع" 56 سنة مقيم بدمنهور وإصابة "عادل غ. ع "، 45 سنة مقيم بدمنهور، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية، وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

محافظة البحيرة

المحمودية

مستشفى المحمودية

حوادث اليوم

اخبار البحيرة



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