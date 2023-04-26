إصابة 5 أشخاص فى تصادم "توك توك" و"موتوسيكل" بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل في طريق العلوية - الصالحية بدائرة قسم الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود غشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 5 اشخاص، بينهم 3 أطفال، مصابين بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل في طريق العلوية - الصالحية بدائرة قسم الصالحية الجديدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.