محافظ بورسعيد: الأحياء تواصل إزالة الإشغالات للحفاظ على الواجهة الحضارية

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على تواصل جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والمخالفات في جميع الأحياء، فضلا عن تكثيف حملات النظافة، للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لمحافظة بورسعيد، تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الاتجاهات.

وواصلت الأجهزة التنفيذية في حي العرب جهودها في تحقيق الواجهة الحضارية والجمالية، واستمرار وتكثيف حملات الإشغالات في كافة مناطق الحى، حيث قامت إدارة الإشغالات بفريق العمل الميداني بحملة لرفع الإشغالات والتعديات التى تعيق حركة مرور السيارات والمشاة مروراً بشارع شهداء القنال الثلاثيني وأوجينا ومحمد علي وكسري وعاطف السادات والسواحل وطرح البحر ونهضة مصر والنصر والصباح وسوق العصر 1و2 ومنطقة الأسواق الجديدة ومنطقة الكويت والسلام بالحي بمتابعة المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب.

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات، كما تم التنبيه علي المخالفين بعدم العودة للمخالفات مرة أخرى، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري وعودة الانضباط إلى كافة مناطق الحى.

وداخل حي الضواحى، استمرت الحملات المكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات بامتداد شارع عبد الرحمن شكرى، بمتابعة هالة أحمد أبو العز رئيس حى الضواحى حملاتها المكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات التى تعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاة بعدد من شوارع ومناطق الحى، حيث قامت إدارة الإشغالات بالحي بشن حملة موسعة، استهدفت رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بامتداد شارع عبد الرحمن شكرى بالضواحى، بدءاً من تقاطع شارع محمد علي وحتى تقاطع شارع الرحاب مرورا بواجهة مناطق فاطمة الزهراء والأمل الجديد ونفيسة الجديدة والرحاب.

وقد أسفرت جهود الحملة عن رفع وإزالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة وعدد من البتارين والأكشاك غير المرخصة ، كما تم رفع وإزالة إشغالات الأرصفة أمام المحال العامة وإلزام أصحابها بالمساحات القانونية المرخص لهم بها.

وبنطاق حي المناخ واصل فريق العمل الميداني حملاته المكبرة لمتابعة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق الحي منها الناصر وعاطف السادات والأمين ، بمتابعة الدكتور منصور بكري وبمشاركة فريق العمل بإدارة الإشغالات برئاسة محمود مهران، وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة الموضوعة بنهر الطريق، والتحفظ علي عدد كبير من الطاولات وإيداعها جميعا بمخزن الحى، كما تم التنبيه علي المخالفين بعدم العودة للمخالفات مرة أخري، فضلا عن وتوسعة الشوارع أمام الحركة المرورية ورفع المخلفات الناتجة عنها.

وبنطاق حى الشرق استمرت حملات إزالة الإشغالات ورفع المخالفات والتعديات بنطاق الحى ، واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الشرق شن حملاتها اليومية لرفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والفروشات الغير مرخصة بمتابعة محمد بنطاق الحي فواز رئيس حى الشرق، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بشن حملة إشغالات بمحيط السكة الحديد لرفع اشغالات بائعى الملابس المستعملة ( البالة) وتم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الحى ، وعودة الانضباط مرة أخرى للشارع وفتح الطريق للمارة والسيارات.

كما واصلت الحملة رفع التعديات على الأرصفة وشوارع الحى بالمحلات والكافيهات امام حديقة الفرما ورفع الخروجات والتعديات على الأرصفة والشارع

وواصلت الحملة عملها بمحيط حديقة فريال برفع سيارة لعمل المشروبات فى الطريق العام وبدون ترخيص وتقوم بسرقة التيار الكهربائى.

كما اسفرت الحملة عن رفع جميع المخالفات والتعديات واعطاء إنذارات مشددة لأصحاب المخالفات لعدم مخالفة التعليمات حتى لايتسنى للحى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي حي الزهور واصلت الأجهزة التنفيذية بالحي برئاسة فوزي الوالي تطبيق منظومة الجمع المنزلي بعدد من مناطق الحي المختلفة

وتأتي هذه الحملات وازاله كافة الاشغالات والتعديات لتيسير في إطار تنفيذ خطة المحافظة لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات داخل المحافظة.

هذا وقد أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف إزالة الإشغالات والتعديات من خلال آلية محكمة ، وذلك لحرصهم على تحقيق الواجهة المشرفة للمحافظة بما يتماشى مع المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، فضلا عن تحقيق سبل الراحة للمواطنين و العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجها باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير .