محافظ بني سويف يستعرض موقف مشروعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة

بنى سويف- هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاعات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم ، ضمن الموقف المالى، والتنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.

حضر الاجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام، محمد عبد اللطيف مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، الدكتور أحمد بغدادى وكيل مديرية الصحة، والمهندس أحمد رمزى وكيل وزارة الإسكان

وتم استعراض اجمالى الاعتمادات والمنفذ منها والمتبقى ونسب التنفيذ الحالية في بعض المشروعات، ومتابعة الحلول العاجلة لبعض المعوقات التنفيذ في بعض مشروعات القطاعات الثلاث.

ووجه المحافظ بالإسراع بمعدلات التنفيذ وضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والاشتراطات الإنشائية والفنية المعتمدة ، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات ومتابعة الشركة المنفذة، مع إعداد تقرير اسبوعي عن نسبة معدلات التنظيم والمعوقات الطارئة لسرعة تلافيها وتذليلها.