محافظ بنى سويف يفتتح موسم حصاد وتوريد القمح بأحد الحقول الإرشادية

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف موسم حصاد وتوريد الأقماح المحلية للموسم الشتوي 2022/2023 داخل أحد حقول القمح بمركز ناصر، وذلك بحضور المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المهندس سعيد حماد وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

وتفقد المحافظ أعمال الحصاد خلال تجوله بأحد الحقول الإرشادية والبالغ مساحته 15 فداناً ، بعزبة على حسيب التابعة لقرية كوم أبو خلاد، حيث قدم المحافظ التهنئة والشكر للمرازاعين بمناسبة بدء موسم الحصاد، وعلى ما قدموه خلال الموسم الماضى، والذى توج بتوريد كميات أعلى من المستهدف وبنسبة 101%، متنميا أن يكون هذا الموسم خير وبركة ونماء على مزارعي مصر، منوهاً أن الدولة بمؤسساتها وأجهزتها لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول وتسلم المستحقات المالية.

وحرص المحافظ على فتح باب الحوار مع عدداً من المزارعين داخل السرادق المقام بالحقل، مؤكدا لهم أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية خاصة في ظل الظروف الحالية سواء على المستوى الدولى والصراعات والحروب بين بعض دول العالم، أو المستوى الإقليمي ودول الجوار، مما يستلزم منا جميعاُ مواطنين وحكومة وقيادة التعاون والتضافر لعبور أي أزمات أو التغلب على أى تحديات لتجسير الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، وهو ما يعتمد أساساً على وعي ووطنية المزارعين وقيامهم بتوريد أكبر كميات للصوامع والشون الحكومية.

كما شدد محافظ بني سويف على أهمية تيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشان، مشددا على تعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية السبع، لتذليل كافة العقبات أولا بأول،مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة ، وأليات التعامل الفعال مع أى مواقف طارئة.

من جانبه، أضاف وكيل الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح قد بلغت 126 ألف و155 فداناً على مستوى المحافظة بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم، مشيرا إلى جهود المديرية بالتنسيق مع الري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري بما يساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون.

فيما أشار وكيل التموين إلى توجيهات المحافظ مشدداً بالمتابعة والمرور الميداني المستمر للسيطرة وإحكام الرقابة على حركة تداول الأقماح ومنع خروج المحصول خارج نطاق المحافظة ، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة من الوحدات المحلية والأمن والمرور للتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة لمنع تداول أي أقماح بشكل غير قانوني ، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين.