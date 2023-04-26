محافظ الإسكندرية يستعرض مع ممثلى التنمية المحلية والاتصالات حصر أملاك الدولة

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر بحصر أصول الدولة وإدارتها لتحقيق أقصي استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون بين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.

شهد اللقاء الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات ، والمهندس بدر عبدالسيد مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.

وناقش المحافظ خلال اللقاء التكليفات الصادرة في هذا الشأن لحصر أصول الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمة بالوثائق الثبوتيه للأصول بالمحافظة .

وأشار الشريف الي أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة ، من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة ، مؤكدًا أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها .