اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:06 ص
أكرم القصاص
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مادة تستخدمها الجنايات فى مواجهة الشهود بالمتهمين.. التفاصيل

الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:00 ص
مادة تستخدمها الجنايات فى مواجهة الشهود بالمتهمين.. التفاصيل محكمة - أرشيفية
إيهاب المهندس

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خلال نظر الدعاوي الجنائية، تأمر في بعض الأحيان محاكم الجنايات بمواجهة الشهود بالمتهمين.
 
ففي قضية خلية داعش اسكندرية أمر رئيس المحكمة بتعرف صاحب المعرض على المتهم الذي اشتره منه سيارة استخدمت في عمل اجرامي، ليتعرف الشاهد على المتهم من وسط اكثر من متهم.
 
ونصت المادة 112 : يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
 
وفيما نصت المادة 113: يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.. ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.

محاكم الجنايات

قضية خلية داعش اسكندرية

شهود القضية

سماع الشهود في المحكمة

شاهد في القضية



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