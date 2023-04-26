كلب ضال يعقر 3 أشخاص فى بولاق الدكرور بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 3 أشخاص نتيجة تعرضهم لعقر كلب ضال في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور لتلقي العلاج اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة 3 أشخاص بعقر كلب في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين أن كلب ضال عقر 3 أشخاص، بشارع أحمد عبد الرازق، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم لمستشفى بولاق الدكرور لتلقي العلاج اللازم.

تم التنسيق مع مسئولي حي بولاق الدكرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.