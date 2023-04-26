اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أبريل 2023 12:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1,850 طن أسماك مملحة و16 شيكارة دقيق مدعم بكفر الشيخ

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:35 م
ضبط 1,850 طن أسماك مملحة و16 شيكارة دقيق مدعم بكفر الشيخ صورة أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط كمية من الفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في محلات بيع الأسماك المملحة بمركزي دسوق وبيلا، كما ضبطت مع الأجهزة المعنية 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم تم تجميعها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

وتمكنت قوة من التموين بإشراف رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، من ضبط ، 1,850طن أسماك مملحة، بدسوق وبيلا وتبين أن الكمية المضبوطة ، غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لعدم صلاحيتها والتغير فى خواصها ويتم عرضها بغرض بيعها، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

وضبطت حملة التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها بحوزة "ع.ع.أ " 58 سنة ، معبأة فى شكائر زنة 50 كيلو للشيكارة، بغرض بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


كفر الشيخ

حملة تموينية

محافظة كفر الشيخ

نيابة عامة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة