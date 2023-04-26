"صحة الشرقية": قدمنا أكثر من 10 ملايين جرعة تطعيم ضد كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية طعمت المواطنين بأكثر من 10 ملايين جرعة أولى وثانية وتنشيطية، باللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما تمكنت من تنفيذ 56 حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال منذ عام 2000 وحتى الآن، تم خلال الحملة الأخيرة فقط تطعيم أكثر من مليون و3000 طفل، هذا بجانب التطعيمات الروتينية، واللقاحات الأخرى، بجانب تطوير ميكنة الطعوم، وتطوير المركز الدولي لتطعيم المسافرين للخارج.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية المديرية بالأسبوع العالمي للتطعيمات، والتي نظمتها إدارة الثقافة الصحية بالتنسيق مع وحدة الطعوم، والمكتب الإعلامي بالمديرية، في حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ميساء عبدالله أستاذ الباطنة ومستشارة المديرية للحميات والأمراض المعدية، والدكتور محمد ثروت رئيس قسم الحضانات بمستشفى ههيا المركزي، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، وعدد من العاملين بالقطاع الصحي، والعاملين بالمديريات الخدمية المختلفة بالمحافظة.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية خصصت الأسبوع الأخير من شهر إبريل من كل عام للاحتفال "بالتطعيمات"، وذلك تحت شعار (عمر مديد للجميع)، بهدف تعزيز استخدام اللقاحات لحماية البشرية من عدة أمراض فتاكة.