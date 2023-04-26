سقوط 3 متهمين بالنصب على المواطنين من راغبى السفر للخارج بالقاهرة

كتب: عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بالقاهرة من 3 أشخاص لقيامهم ب النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ومقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج من خلال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات، لتقديمها للسفارات المختلفة مقابل مبالغ مالية وضبط بحوزتهم (بطاقة رقم قومى مزورة – 13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – مجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة").

بمواجهتهم إعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة، بحوزتهم وإصطناعها بالكامل بإستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكترونى "فوتوشوب" وترويجها على عملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.