اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط 3 متهمين بالنصب على المواطنين من راغبى السفر للخارج بالقاهرة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:23 م
سقوط 3 متهمين بالنصب على المواطنين من راغبى السفر للخارج بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال المباحث بالقاهرة من 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وحرر محضر بالواقعة.
 
وتمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ومقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج من خلال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات، لتقديمها للسفارات المختلفة مقابل مبالغ مالية وضبط بحوزتهم (بطاقة رقم قومى مزورة – 13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – مجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة").
 
بمواجهتهم إعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة، بحوزتهم وإصطناعها بالكامل بإستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكترونى "فوتوشوب" وترويجها على عملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

النصب علي المواطنين

النصب والإحتيال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة