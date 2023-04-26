زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب أضنة التركية

وكالات

قالت وكالة إدارة الكوارث (AFAD) إن زلزالا بقوة 4.1 درجة سجل في محافظة أضنة التركية.

وبحسب الوكالة على تويتر، فقد تم تسجيل الزلزال الساعة 07:48 بتوقيت موسكو.

وحسب موقع سبوتنيك، كان مصدر الهزات يقع على عمق 7 كيلومترات.

ووقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير، بفاصل تسع ساعات في مقاطعة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن".

بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.7 ألف قتيل.