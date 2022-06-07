اتهام "براود بويز" بالتآمر التحريضى.. جارديان: تطور كبير فى قضية اقتحام الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

وجه الإدعاء الأمريكى اتهامات بالتآمر التحريضى لكبار قادة جماعة براود بويز اليمينية المتطرفة، وذلك لتخطيطهم لاقتحام مبنى الكابيتول لعرقلة التصديق على فوز الرئيس جو بايدن فى انتخابات الرئاسة عام 2020 امام دونالد ترامب فى السادس من يناير 2021.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن قرار الإدعاء الفيدرالي توجيه الاتهام إلى زعيم الجماعة إنريكى تاريو وآخرين من قادة براود بويز، بالإضافة إلى الاتهامات السابقة بعرقلة إجراءات الكونجرس، يمثل تطورا كبيرا فى التحقيق الجنائى فى هجوم الكابيتول.

وفى لائحة الاتهام التي وردت فى 33 صفحة، وتم الكشف عنها فى واشنطن أمس الاثنين، قالت وزارة العدل إن تاريو والمقربين منه استخدموا على مدار أشهر تطبيقات الرسائل المشفرة لوقف التصديق على فوز بايدن بالقوة.

وتأتى الاتهامات الجديدة ضد قادة براود بويز قبل أيام من بدء الجلسات العلنية المتلفزة للجنة مجلس النواب التي تتولى التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، والتي من المتوقع ان تتناول دور ترامب الشخصى فى الأحداث.

وذهبت الجارديان إلى القول بان اتهام التآمر التحريضى، الذى يصعب إثباته، يتطلب من المدعين الفيدراليين ان يقدموا أدلة على أن شخصين على الأقل وافق على استخدام القوة للإطاحة بالحكومة او التدخل فى تنفيذ القانون الامريكى.

وتعد لائحة الاتخام الاحد فيما يتعلق بالتآمر التحريضى بعدما وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات مماثلة فى وقت يابق هذا العام ضد أعضاء جماعة حفاظ القسم، ومنهم مؤسسها.