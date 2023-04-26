رئيس جامعة بني سويف يجري جولة على عدد من الإدارات ويقدم التهنئة بالأعياد

أجري الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية لعدد من الإدارات داخل الجامعة والتي تشمل كافة المنشآت، لمتابعة سير العمل عقب عودة العاملين من إجازة عيد الفطر المبارك، وتحرير سيناء رافقه خلال الجولة محمد سليم، أمين عام الجامعة.

وحرص رئيس الجامعة خلال الجولة على تقديم التهنئة للعاملين بمناسبة تلك الأعياد السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أن جولاته التفقدية على كافة المنشآت داخل الجامعة هدفها متابعة سير العمل ورصد أى سلبيات وإيجاد الحلول لها وتذليل كافة العقبات، حيث استمع لآراء ومقترحات عدد من العاملين أثناء الجولة، موجها بتذليل كافة العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.