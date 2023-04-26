رئيس جامعة القناة يوجه مجلس أمناء الكليات برفع درجة الاستعداد للامتحانات العملية

فى بداية الاجتماع ، وجه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك ، مُتمنينًا لهم دوام التوفيق والسداد ، كما وجه "مندور" الشكر لأمناء الكليات على جهودهم المُثمرة في الارتقاء بمنظومة العمل داخل كلياتهم ، مشيرًا إلى أن أمين الكلية يكون على دراية تامة بكافة المشكلات والاحتياجات داخل كليته ، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على تلبية كافة الاحتياجات ؛ وفقاً للمتطلبات الفعلية مع الالتزام التام بترشيد النفقات .

وطالب رئيس الجامعة بضرورة متابعة الأوضاع داخل الكليات، مُعلناً عن إستئناف العمل بتعلية وإنارة سور الجامعة القديمة، بالتزامن مع البدء فى أعمال الصيانة بسور مزرعتي كلية الزراعة والطب البيطرى.

ومن جانبه عرض أمين عام الجامعة تقريراً حول الوضع الأمني داخل الكليات وآخر إستعدادات المعامل وجاهزيتها لبدء الامتحانات العملية التي من المنتظر أن تبدأ 13 مايو القادم ؛ مؤكداً أن إدارة الجامعة تعمل على توفير الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الجامعة إستعدادات كلية الطب لاستقبال الزيارة المرتقبة لسفير هولندا الأحد القادم ، مستمعاً إلى إستعدادات الكليات ذات الأعداد الطلابية الكبيرة لأعمال الامتحانات من تجهيز المُراقيين والمُلاحظين داخل اللجان، مطالباً بترشيد الاستهلاك داخل الكليات سواء فى الكهرباء أو المستلزمات.

وفى نهاية الاجتماع، استعرض المجلس استعدادات الكليات لبدء إمتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى 2022/2023، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة.