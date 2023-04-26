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رئيس جامعة القاهرة: انتظام الدراسة بكليات الجامعة وعودة المغتربين للمدن

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:34 ص
رئيس جامعة القاهرة: انتظام الدراسة بكليات الجامعة وعودة المغتربين للمدن انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وعودة الطلاب المغتربين للمدن
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، وعودة الطلاب المغتربين إلى المدن الجامعية وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.
 
كما أكد رئيس جامعة القاهرة، استكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ومتابعة المحاضرات وفقًا للجداول المعلنة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية واستكمال محاضراتهم.
 
انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وعودة الطلاب المغتربين للمدن (2)
انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وعودة الطلاب المغتربين للمدن

انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وعودة الطلاب المغتربين للمدن (3)
انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وعودة الطلاب المغتربين للمدن

انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وعودة الطلاب المغتربين للمدن (4)
انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وعودة الطلاب المغتربين للمدن

انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وعودة الطلاب المغتربين للمدن (5)
انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وعودة الطلاب المغتربين للمدن

انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وعودة الطلاب المغتربين للمدن (1)
انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وعودة الطلاب المغتربين للمدن
 
 

جامعة القاهرة

انتظام الدراسة

محمد الخشت

اخبار مصر



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