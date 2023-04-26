ذكرى تحرير سيناء.. انطلاق فعاليات سباق الهجن الدولى على ساحل مدينة العريش

شهد الإنطلاقة ضيوف المحافظة هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ونيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونيفين القباج وزير التضامن، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وطاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة الأسبق.

كما شارك عددا من المحافظين ونوابهم، وهم الإسماعيلية والوادى الجديد، والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، وعددا من نجوم الفن والرياضة.

واستهلت فعالية سباق الهجن المقرر أن تتواصل على مدار يومين، بعروض تراثية على للإبل وهى تسير بزينة نسجت من وحدات التراث السيناوى لقبائل البادية بسيناء، مع فقرات فنية وعروض شعبية منوعة، وشاهد الحضور الهجن وهى تتسابق فى مجموعات وفق أعمار سنية مختلفة.

وشارك فى حضور الفعاليات أعداد كبيرة من أهالى محافظة شمال سيناء من عشاق متابعة سباقات الهجن ، ووصل اعداد كثيرة منهم لميدان السباق قبل يوم من إنطلاقة الفعاليات ونصبوا خيام يقيمون فيها طوال فترة الفعاليات.

وأعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن السباق الذى تنطلق فعالياته هو رسالة أمن وأمان جديدة من على أرض المحافظة وعودة لإستئناف أنشطة أهم الرياضات التراثية وهى سباقات الهجن ومن على أرض الميدان الذى انطلقت منه سابقا رياضة الهجن ووصلت لكل المحافظات، ولكنها توقفت بسبب ظروف المحافظة والأحداث التى مرت بها حتى عادت من جديد بعد القضاء على الإرهاب وعودة الأمن والأمان.

وأضاف أنه تم تطوير مضمار سباق الهجن والمقصورة وأصبح مؤهلا لإستقبال البطولات بشكل تام، لافتا إلى أن السباق الجارى فعالياته عاد لاستقبال ضيوف من الدول العربية الشقيقة والهجانة من كل محافظات مصر.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن ميدان العريش استقبل متسابقين من هجانة من محافظات مصر المختلفة تم وصولهم للعريش والمشاركة فى السباق الذى يجرى وفق قوانين رياضة الهجن من حيث انطلاقة كل شوط والتوقيت الزمنى.

وقال الدكتور مهدى البياضى، مدير البطولة، إن عدد الأشواط فى السباق 30 شوطا، بينها 8 اشواط فى اليوم الأول ثم تستأنف بقية الأشواط فى اليوم الثانى، لافتا ان باكورة انطلاق السباق بعدد 7 اشواط.

وأشار إلى أن المسافات تختلف بحسب نوع وسن كل جمل مشارك وهى من 2 إلى 4 كيلو مترات، وشوط المارثون لمسافة بنحو 5 كيلو مترات.

ويذكر أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادي ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، بجانب إنشاء مضمار آخر في وسط سيناء.

وشهد الميدان تجهيزات رفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادي، و تجريد الطريق المؤدي للنادي وإزالة الرمال من عليه، وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية، وتوفير مولد كهرباء احتياطي، وسيارة مياه بصفة دائمة، وتوفير بنرات إعلانية عن السباق بطول طريق "العريش/القنطرة شرق".

وخصصت محافظة شمال سيناء الاتوبيسات لنقل المشاهدين من الجمهور بالمجان من مختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة وسط سيناء ومدينة بئر العبد وميادين مدينة العريش إلى مضمار نادي الهجن، وتوفير نقطة طبية مزودة بطبيب وطاقم تمريض، و سيارة اسعاف بصفة دائمة، تطبيق الإجراءات البيطرية لمنع انتقال عدوى الحيوانات إلى محافظة شمال سيناء، ومسح بيطري للجمال المشاركة في السباق التنشيطي.

واشار سلامة ابراهيم ابو الندا، رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى للهجن، انه تم الإنتهاء من إنشاء مسار مضمار سباقات الهجن بشكل جديد ومحدث بديلا عن المضمار القديم وانشاء بوابات انطلاق.