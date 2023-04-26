دراسة جديدة .. الخلايا الجذعية من جلد المريض علاج لفقدان البصر

كشفت دراسة لجامعة بيلاروسيا الطبية الحكومية، أن الخلايا الجذعية من جلد المريض هي علاج لفقدان البصر حسبما نشر موقع ديلى ميل.

وأفادت مجلة نيو إنجلاند الطبية عن فقدان البصر لدى ثلاثة مرضى بعد الحقن داخل الجسم الزجاجي للخلايا الجذعية من الدهون. ويكمن الأمل في أن يقلل استخدام الخلايا الجذعية من الجلد أو نخاع العظام من خطر حدوث مضاعفات

وأضافت الدراسة أنه سيتم فحص نظر 20 مريضا يعانون من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم فى العمرAMD قبل العلاج وبعده وسيُراقبون لمدة عام كيف يحدث الضمور البقعي الجاف المرتبط بالعمر (AMD)، عندما تتضرر البقعة - وهي جزء من الشبكية في الجزء الخلفي من العين متورط في الرؤية المركزية الحادة.

ويعتقد الباحثون أن حقن الخلايا الجذعية سيحل محل الخلايا المفقودة بسبب المرض. وتتم دراسة العلاج الآن في تجربة مع 20 مريضا. ويفقد الأشخاص المصابون بهذه الحالة رؤيتهم المركزية؛ يمكنهم رؤية مخطط الساعة ولكن لا يمكنهم معرفة الوقت، على سبيل المثال، وقد يفقدون القدرة على التعرف على وجوه الأشخاص.

وعادة ما يتم تشخيصه عن طريق فحص العين الروتيني، وغالبا ما تظهر العلامات الأولى عند الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر.

وهناك نوعان من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمرAMD: جاف ورطب. الجفاف هو الشكل الأكثر شيوعا - نتيجة لتراكم مادة دهنية تسمى drusen في الجزء الخلفي من العين، ما يؤدي إلى فقدان خلايا معالجة الضوء. والنوع الرطب، ناتج عن نمو الأوعية الدموية غير الطبيعية تحت الشبكية التي تتسرب السوائل والدم إليها، ما يؤدي إلى إتلاف الخلايا المعنية بالبصر والتسبب في فقدان البصر.

وفي حين أن هناك علاجا للتنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمرAMD الرطب - في شكل أدوية مضادة لـعامل نفاذية الأوعية الدموية VEGF توقف التطور والتسرب من الأوعية الدموية - فإن الخيار الوحيد للأشخاص المتضررين مع تقدم AMD الجاف هو استخدام مساعدات الرؤية بما في ذلك المكبرات.

لكن العلماء يعتقدون الآن أن الخلايا الجذعية - الخلايا الرئيسية التي تنتج منها جميع الخلايا المأخوذة من الجلد أو نخاع العظام يمكن أن تكون هي الحل.

ويتضمن العلاج الذي يُعرف باسم الحقن داخل الجسم الزجاجي، إزالة الخلايا الجذعية وتنميتها في خلايا الشبكية في المختبر ثم وضعها في محلول قبل حقنها في منطقة خلف الشبكية في الجزء الخلفي من العين.

ويستغرق الحقن أقل من نصف ساعة ويتم استخدام قطرات مخدرة، لذلك فإن الإجراء خالٍ من الألم. والنظرية هي أنه بمجرد أن توضع الخلايا الجذعية في مكانها، ستنمو خلايا شبكية جديدة لتحل محل الخلايا التي تتدهور في تلك التي تعاني من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمرAMD الجاف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها العلماء الخلايا الجذعية لمحاولة تطوير علاج لـالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر AMD الجاف. وحذرت الجمعية الخيرية The Macular Society من مخاطر الاستخدام غير المرخص به لحقن الخلايا الجذعية المأخوذة عادة من دهون الجسم.