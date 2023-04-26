خيط الجريمة.. سلاح نارى.. هكذا قتل مقاول سيدتين في كرداسة

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات " خيط الجريمة "، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت منطقة كرداسة جريمة قتل مآساوية، بعدما أقدم مقاول على قتل سيدتين باعيرة نارية في منطقة كرداسة بسبب خلافات سابقة بينهم.

تفاصيل الواقعة بدأت في غضون 2022/4/19 حيث أقدم المتهم على قتل المجني عليهما "زاهية . ع"، "ايه . م" عمدا مع سبق الإصرار إثر خلاف سابق بينهم بيت النية وعقد العزم على الخلاص منهما، واعد لذلك الغرض سلاح ناري، وما أن ظفر بهما حتي أشهر سلاحه الناري مطلقا صوبهما أعيرة نارية استقرت بأنحاء جسدهما محدثًا إصابتهما، والتي أودت بحياتهما قصدا قتلهما.

وتلقي معاون مباحث قسم كرداسة بلاغا من أهالي المنطقة يفيد بالعثور على جثتين غارقتين في دمائهم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة للمعاينة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن الوصول للمتهم، واتضح ارتكابه للواقعة وقتل عمدا المجنى عليهما عمدا وذلك علي إثر خلاف بينهم فعقد العزم على الخلاص منهم.

وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، لإدانته بقتل سيدتين في منطقة كرداسة، .