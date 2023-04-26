حياة كريمة بسوهاج.. ارتفاع المشروعات لــ3139 مشروعا لخدمة 4 ملايين نسمة

مبادرة حياة كريمة في سوهاج غيرت الواقع في كل القطاعات المختلفة بداية من قطاع التعليم والصحة وحتى قطاعات الري والصرف ومياه الشرب والطرق والكباري والكهرباء والطاقة وغيرها من المشروعات، كما حققت أحلام المواطن البسيط في الحصول على حياة كريمة في السكن والتعليم، وفي كل شيء، ووفرت له آلاف فرص العمل، بالإضافة إلى تعليم الحرف وتمليك الورش داخل المجمعات الصناعية المختلفة.

مشروعات حياة كريمة بمحافظة سوهاج ، يتم تنفيذها داخل 7 مراكز بإجمالى 30 وحدة محلية و181 قرية و1123 نجع وتابع تعرف على المشروعات بمحافظة سوهاج.

1 – إجمالي عدد المشروعات ارتفع عددها إلى 3139 مشروع.

2 – عدد المستفيدين من المشروعات 3 ملايين نسمه من إجمالي عدد سكان المحافظة.

3 – قطاع الصحة الوحدات الصحية والمراكز الطبية 44 وحدة صحية رفع كفاءة و135 وحدة صحية إنشاء جديد.

4 – المستشفيات 8 مستشفيات ما بين عامة ومركزية.

5- وحدات إسعاف 35 وحدة إسعاف بإجمالى 222 مشروع في قطاع الصحة.

6 – كشك كتابك 24 كشك تابع للهيئة المصرية للكتاب.

7 – مجمعات حرفية 1 مجمع حرفى تابع لهيئة تنمية الصعيد.

8 – الطب البيطرى 19 مشروع بتنفيذ هيئة تنمية الصعيد.

9 - قطاع الصرف الصحى 1144 مشروع.

10 - الغاز الطبيعى 85 مشروع

11 – قطاع الغتصالات 180 مشروع.

12- قطاع الكهرباء ومهمات الكهرباء 183 _ 183 بالأول والثانى.

13 قطاع التعليم 232 مشروع.

14 – قطاع الشباب والرياضة 48 مشروع.

15 – قطاع الرى وتبطين الترع 100 مشروع.

16 قطاع كبارى الرى 18 مشروع.

17 – الأبراج الخاصة بالهواتف المحمولة 180 مشروع.

18 – البريد 185 مشروع.

19 – قطاع التضامن الإجتماعى 32 مشروع.