جمارك سفاجا تضبط 13 محاولة تهرب جمركى لطبنجة وطائرة لاسلكية و3 تلسكوبات

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي ابوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لطبنجة وطائرة لاسلكية و3 تلسكوبات وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان والأقراص المخدرة وأجهزة إطفاء الحريق.

وذلك بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بالركاب والواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة ، تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بعدد 13 راكب قادمين من الإمارات والكويت والسعوديه وبتفتيشهم تبين وجود 1 طبنجو و1 طائرة لاسلكية و 5 خناجر و 202 قطعه غيار لبنادق ضغط الهواء و3 تلسكوب يمكن تركيبه علي الاسلحه الناريه و3 هواتف آيفون و 6 سماعه بلوتوث.

كما تم ضبط 400 قرص من عقار السولبادين المخدر و 1290 قطعة مستلزمات طب وجراحة الأسنان و 475 قطعة خاصة بأجهزة اطفاء الحرايق مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها .

وقام بالضبط كلا من أحمد مرتضي وأحمد صبري وعمر المختار وأحمد حجازي وأيمن حسن وعلاء يونس ومحمد البدري مأموري الحركة ومصطفى حسيني والحسيني سيد وعبدالرحمن حمدي مشرفي الحركة بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد وسيد عز وأحمد حسين ومحمد عفيفي مأموري التعريفة ومحمود حمدان مدير مجمع الساحات وهاني خليفة وعبدالمنصف عبدالعال وعماد أبو الفضل مكافحة التهرب .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون و275 الف و 563 جنيه وقرر عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 13 محضر ضبط جمركي وحررها إبراهيم خيامي ومحمود زيدان ومحمد عبدالرحيم وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.