تعرف على مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوى بمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، كافة الاستعدادات لامتحانات النقل وامتحانات الشهادة الإبتدائية والإعدادية، وتحديد اللجان لبدء الامتحانات مع بداية شهر مايو المقبل، إليك جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في الإسماعيلية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في الإسماعيلية والمقرر أن يبدأ من السبت 6 مايو المقبل في كافة اللجان المحددة في نطاق الإسماعيلية.

وحددت التربية والتعليم بدءا جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في الإسماعيلية كالآتي

السبت 6 مايو: مادة اللغة العربية ومادة الأحياء

الإثنين 8 مايو: مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا؟

الأربعاء 10 مايو: مادة الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.

السبت: 13 مايو: اللغة الأجنبية الأولي والتاريخ

الإثنين 15 مايو: الفيزياء والفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الترم الثاني في الإسماعيلية 2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية عن جدول امتحانات الترم الثاني في الإسماعيلية 2023 لتبدأ امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم 6 مايو 2023 وتنتهي يوم 10 مايو فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من 6 مايو وتنتهي يوم 10 مايو.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى 16 مايو فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني تبدأ يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى مايو..

واعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023.

وأوضح الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم 6/5/2023 وتستمر حتى 10/5/2023 كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من 6/5/2023 وتستمر حتى 10/5/2023.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 13/5/2023 وتستمر حتى 18/5/2023.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم 6/5/2023 وتستمر حتى 16/5/2023.

وبالنسبة لامتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني تبدأ يوم 6/5/2023 وتستمر حتى 17/5/2023.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص