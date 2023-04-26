تعرف على مشروع إنشاء 5 حواجز بميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تعمل هيئة ميناء الإسكندرية، على عدد من المشروعات الجديدة منها مشروعات جديدة وهى الحاجزين الغربي والشمالي ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز أمواج جديدة في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير.

وينشر" اليوم السابع" 10 معلومات عن المشروع الجديد .

1. يصل طول الحاجز الشمالي إلى 2185 م .

2. يصل طول الحاجز الغربي 1380 م .

3. الحاجز الشرقى بطول 1490 متر

4. الحاجز الأوسط بطول 1509 متر

5. الحاجز الجنوبى 590 متر

وتعمل هيئة ميناء الإسكندرية، على إنشاء الحواجز على عدد من المراحل والبدء فى الحاجز الشمالى والغربى فى المرحلة الأولى .