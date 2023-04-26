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تعرف على شروط مزاد كافتيريا نادى الفتاة بقنا 30 أبريل الجارى

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:00 ص
تعرف على شروط مزاد كافتيريا نادى الفتاة بقنا 30 أبريل الجارى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا- صابر سعيد

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أعلنت محافظة قنا، عن إجراء مزاد علني لتأجير كافتيريا داخل نادي الفتاة بقنا التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي لمدة 4 سنوات قابلة لتجديد، يوم 30 إبريل 2023.

وحددت محافظة قنا الشروط وهي "سحب كراسة الشروط من ديوان المديرية بقيمة 299 جنيه، تأمين دخول المزاد بمبلغ 2500 جنيه تزاد إلى 10% من قيمة إجمال الراسي عليه، يتم التزايد على القيمة الإيجارية الشهرية، تزاد القيمة الإيجارية بنسبة 10 % سنويًا"

وأوضحت محافظة قنا، على الراغبين في دخول المزاد التقدم بالأوراق التالية "بطاقة رقم قومي، بطاقة ضريبية، السجل التجاري، التسجيل على بوابة التعاقدات، السجل التجاري، السجل على بوابة التعاقدات، التسجل على الفاتورة الالكترونية، وأي أوراق أخرى مطلوبة.

 


مزاد بقنا

نادي الفتيات

محافظة قنا

اخبار قنا



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