أمن قنا يكثف جهوده لضبط المتهمين فى مشاجرة أصيب بها 8 سيدات بقوص

قنا - صابر سعيد

تكثف الأجهزة الأمنية بقنا، لضبط المتهمين في واقعة إصابة 8 سيدات في مشاجرة بقرية عباسة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 8 سيدات في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية عباسة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلي مستشفي قوص المركزي لتلقى العلاج اللازم.

وكانت أصيبت طفلة، اليوم الإثنين، بطلق خرطوش في الوجه، في مشاجرة بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت بقنا، وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة طفلة بطلق خرطوش في الوجه، وتبين إصابة ريهام.ع، 5 أعوام، بطلقات خرطوش، في الوجه، في مشاجرة بقرية الحسينات بمركز أبو تشت.