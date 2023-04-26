تضامن الغربية: استخرجنا 20 ألف كارت خدمات متكاملة لذوى الهمم

الغربية - محمد طارق

أنشطة كثيرة تقدمها مديرية التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، لذوى الهمم والآسر الأكثر احتياجًا من بينها استخراج كارنيهات الخدمات المتكاملة والتى تقدم خدمات عديدة للأشخاص من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك تقديم الأجهزة التعويضية لهم.

وأكد أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن المديرية استخرجت حتى الآن 20 ألف 49 كارت خدمات متكاملة للأشخاص من ذوى الهمم بمراكز ومدن المحافظة، موضحًا أن تم صرف كافة الأجهزة التعويضية للحالات المستحقة منهم.

وأشار إلى أن المديرية تقدم أيضا المساعدات العينية والنقدية والقوافل الطبية للمواطنين بقرى المحافظة ضمن أنشطتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.