تعرف على أماكن مراكز التأهيل المهنى بالإسكندرية وشروط الإلتحاق بها

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية ، توافر مراكز للتأهيل المهنى بالإسكندرية بأحياء الإسكندرية المختلفة و ذلك لتقديم خدمات التأهيل المهنى لذوى الهمم و الاحتياجات الخاصة .

ونستعرض فى السطور التالية أماكن تواجد مراكز التأهيل المهنى بالإسكندرية وتخصصاتها :

1.مركز سيدى بشر التابع لحى المنتزة أول ، تخصص نجارة

2.مركز شدس التابع لحى شرق ، تخصصات نجارة و كهرباء ، واشغال بنات ، وحدادة و لحام

3.مركز المبرات التابع لحى الجمرك ، تخصصات نجارة ، كهرباء ، خراطة ، لحام

4.مركز مصطفى كامل التابع لحى شرق ، تخصصات نجارة ، كهرباء ، أشغال بنات ، حدادة و لحام .

أما شروط الالتحاق بأحد تلك المراكز المهنية فهى :

1.التقدم وملئ استمارة طلب الإلتحاق المتواجد بالمركز

2.شهاردة الميلاد

3 . آخر شهادة دراسية

4.الالتحاق من سن 12- 18 عام

5.عدد الصور المطلوبة 4 صور

6.توقيع إقرار من ولى الأمر

7. أن يكون المتقدم خالى من الأمراض

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية،قد أعلن أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على تحقيق ذلك ، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الدعم لمختلف الفئات من الشباب وخاصة ذوي الهمم.

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير سبل العيش للمواطنين ، والإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم المهن التى يتطلبها سوق العمل.

وأضاف" الشريف " أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق تنظيم ملتقى التشغيل الخامس لذوى الهمم من الجنسين بالتعاون مع 6 شركات مشاركة.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، أنه تم عقد المقابلات لعدد 35 من المتقدمين وإستكمال أوراق المرشحين وجارى الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها تأمين إجتماعي ورعاية صحية طبقا للقانون كما تم مراعاة تناسب العمل مع نوع الاعاقة، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.