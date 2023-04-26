اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 03:44 ص
أكرم القصاص
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تدريب مشترك بين الجيش اللبناني واليونيفيل أمام شاطئ بيروت

الأربعاء، 26 أبريل 2023 03:00 ص
تدريب مشترك بين الجيش اللبناني واليونيفيل أمام شاطئ بيروت الجيش اللبنانى
أ ش أ

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نفذت وحدات من القوات البحرية والجوية اللبنانية بالاشتراك مع القوات البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تمريناً قتالياً مقابل شاطئ بيروت.
 
حضر التدريب السفير الألماني في لبنان وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرلدو لاثارو، وقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن البحري هيثم ضناوي ممثلاً عن قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوين.
 
ويحاكى التمرين فرضية اعتراض مركب مشبوه في البحر لتفتيشه، وذلك في إطار تقييم قدرات القوات البحرية في مجالات رصد المياه الإقليمية اللبنانية والسيطرة عليها، وجهوزية فرق تفتيش السفن.

لبنان

الجيش اللبنانى

اليونيفيل

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