اليوم السابع
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انطلاق مهرجان الجامعات الرياضى بجامعة سيناء بحضور 4 وزراء و3 محافظين

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:47 م
انطلاق مهرجان الجامعات الرياضى بجامعة سيناء بحضور 4 وزراء و3 محافظين مهرجان الجامعات الرياضى
كتب محمد صبحى

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انطلقت قبل قليل، فعاليات المهرجان الرياضى الذى تستضيفه جامعة سيناء بالعريش بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء وبمشاركة 8 جامعات من القناة والدلتا، وذلك فى عدد من الأنشطة والمسابقات الطلابية الجامعية.

وشارك فى حضور فعاليات المهرجان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتورة نيفين كيلانى وزيرة الثفافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ومحمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء.

ويأتى تنظيم المهرجان الرياضى بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وكان قال محمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن هذا المهرجان يتزامن مع ذكرى تحرير سيناء وتشرف جامعة سيناء باستضافة هذا المهرجان الأول من نوعه، ويعد رسالة واضحة أمام العالم ويعكس جهود الدولة المصرية فى استعادة الأمن والأمان واقتلاع جذور الإرهاب من قلب أرض الفيروز، موجهًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعايته وحضور المهرجان .

وأضاف راتب أن المهرجان يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية رفع الوعى الجماعى لدى الطلاب بالجامعات للتعرف على حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية وما قامت به القوات المسلحة والشرطة فى دحر الإرهاب بما يعزز من قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

فيما أكد أحمد الديب المنسق العام للمهرجان وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، أن فعاليات برنامج المهرجان تمتد على مدار 3 أيام وانطلقت اليوم الثلاثاء باستقبال وفود الجامعات المشاركة فى المهرجان على أن يبدأ اليوم الثانى بطابور عرض وافتتاح المهرجان الرياضى والاحتفال بعيد وذكرى تحرير سيناء بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة سيناء فرع العريش، إلى جانب اجراء حوار مفتوح مع شباب الجامعات .

وأشار منسق المهرجان إلى أن هذا المهرجان يتضمن العديد من الأنشطة والمسابقات الطلابية بين طلاب الجامعات المشاركة والتي تهدف في الأساس إلى احتضان الطلاب وتصحيح الأفكار المغلوطة، فضلا على أن تختتم الفعاليات بختام المهرجان وتكريم الفرق الفائزة، موضحًا أن فلسفة تنظيم المهرجان في جامعة سيناء بالعريش رسالة تعكس استقرار الأوضاع واستمرار التنمية.

 

انطلاق مؤتمر سيناء
انطلاق مؤتمر سيناء

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

حضور الوزراء
حضور الوزراء

 


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