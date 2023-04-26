النمسا: اعتقال 13 شخصًا بحوزتهم طن حشيش ومصادرة 300 ألف يورو

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ألقت قوات الشرطة النمساوية القبض على 13 شخصًا بحوزتهم طن حشيش ومصادرة أموال سائلة بقيمة 300 ألف يورو وعملات ذهبية في فيينا والنمسا السفلى.

وذكرت الشرطة النمساوية - في بيان اليوم الأربعاء - أنه عقب تحقيقات مكثفة ثبت أنها جماعة إجرامية عالية الاحتراف وتمارس نشاطها الإجرامي في النمسا منذ عدة سنوات.

ولفتت إلى أنه تم ضبط العديد من رخص القيادة وجوازات السفر المزورة بحوزة المشتبه بهم ويتزعمهم نمساوي يبلغ من العمر 53 عامًا وتشيكي يبلغ من العمر 29 عامًا، مشيرًا إلى إجراء 17 عملية تفتيش لشقق ومركبات، حيث أن المعتقلين هم نمساويون وكروات وصرب وتشيكيون.