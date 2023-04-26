اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:44 ص
أكرم القصاص
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القوى العاملة: ختام برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:44 ص
القوى العاملة: ختام برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط ختام برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء عن انتهاء البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية والمتواجدة حالياً بمركز ومدينة البداري، وذلك لعدد 10 فتيات، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير وإتاحة فرص التدريب المهني للشباب والفتيات وذلك من أجل تأهيلهم للإلتحاق بسوق العمل.
 
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقريراً من علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أشار فيه إلى أن مثل هذه التدريبات تتم بمتابعة يومية، وتحت إشراف مباشر من المهندسة سحر عبد المالك مدير التدريب المهني الإدارة والمركز، وإسماعيل محمد مدير مكتب عمل البداري، لتوفير تدريب مهنى مناسب لإحتياجات سوق العمل داخل المحافظة ويمكن الشباب من الالتحاق بفرص عمل في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل مصر وخارجها.
 
وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية من خلال التقديم بمراكز التدريب المهنى التابعة، أو من خلال ادارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبى على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص.
 
ختام برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط (1)
ختام برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط

ختام برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط (2)
ختام برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط

ختام برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط (3)
ختام برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة بأسيوط

تدريبات القوى القوى العاملة

التدريبات المهنية



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