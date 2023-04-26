القبض على المتهم بقتل شاب وإصابة 3 آخرين بالخرطوش فى حفل زفاف بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط المتهم بقتل شاب وإصابة 3 آخرين بالخرطوش بعد أن اطلق اعيرة نارية من سلاح ناري أثناء حفل زفاف بقرية كفر الحاج داود مركز السنطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص وإصابة آخرين برش خرطوش بقرية كفر الحاج داود مركز السنطة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين مقتل شخص متأثرا باصابته بالخرطوش وإصابة 3 آخرين برش خرطوش بعد أن اطلق أحد الأشخاص اعيرة نارية من بندقية خرطوش في حفل زفاف بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.