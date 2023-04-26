اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على المتهم بقتل شاب وإصابة 3 آخرين بالخرطوش فى حفل زفاف بالغربية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:19 م
القبض على المتهم بقتل شاب وإصابة 3 آخرين بالخرطوش فى حفل زفاف بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط المتهم بقتل شاب وإصابة 3 آخرين بالخرطوش بعد أن اطلق اعيرة نارية من سلاح ناري أثناء حفل زفاف بقرية كفر الحاج داود مركز السنطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص وإصابة آخرين برش خرطوش بقرية كفر الحاج داود مركز السنطة.
 
انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين مقتل شخص متأثرا باصابته بالخرطوش وإصابة 3 آخرين برش خرطوش بعد أن اطلق أحد الأشخاص اعيرة نارية من بندقية خرطوش في حفل زفاف بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

محافظة الغربية

اخبار الحوادث

السنطة

طلق خرطوش

حفل زفاف

حادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة