اليوم السابع
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القبض على 3 متهمين لتعديهم على الطاقم الطبي بمستشفى سمنود في الغربية

الإثنين، 17 أبريل 2023 03:21 م
القبض على 3 متهمين لتعديهم على الطاقم الطبي بمستشفى سمنود في الغربية حبس
الغربية مصطفى عادل

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على 3 متهمين لتعديهم على الطاقم الطبى بمستشفى سمنود، بعد منعهم من زيارة احد المرضى والذى يتلقى العلاج بالمستشفى.

 

كانت إدارة المستشفى قد حررت محضرا تتهم فيه أهلية مريض بالتعدى على الطاقم الطبى بالمستشفى وإحداث إصابات بهم، بعد أن تم منعهم من زيارة مريض فى غير مواعيد الزيارة، وتحطيم اجهزة ومعدات طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

وكلفت نقابة الأطباء بالغربية المستشار القانونى للنقابة بمتابعة سير التحقيقات التى ستباشرها جهات التحقيق مع المتهمين.

 


محافظة الغربية

مستشفى سمنود

اخبار المحافظات

نقابة الأطباء



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