القبض على 3 متهمين لتعديهم على الطاقم الطبي بمستشفى سمنود في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على 3 متهمين لتعديهم على الطاقم الطبى بمستشفى سمنود، بعد منعهم من زيارة احد المرضى والذى يتلقى العلاج بالمستشفى.

كانت إدارة المستشفى قد حررت محضرا تتهم فيه أهلية مريض بالتعدى على الطاقم الطبى بالمستشفى وإحداث إصابات بهم، بعد أن تم منعهم من زيارة مريض فى غير مواعيد الزيارة، وتحطيم اجهزة ومعدات طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكلفت نقابة الأطباء بالغربية المستشار القانونى للنقابة بمتابعة سير التحقيقات التى ستباشرها جهات التحقيق مع المتهمين.