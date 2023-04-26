وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة - فى بيان لها اليوم الاربعاء - ان " القائم بالأعمال جون ديروشر، يعرب نيابة عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عن خالص تعازيه لوفاة السيد محمد الغراوي أثناء قيامه بواجبه بالسفارة المصرية بالخرطوم.. دعمنا الكامل لعائلته وأصدقائه وزملائه في هذا الوقت العصيب".