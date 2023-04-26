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أعرب القائم باعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جون ديروشر، عن تعازيه في وفاة السيد محمد الغراوى مساعد الملحق الإدارى بسفارة جمهورية مصر العربية فى الخرطوم، الذى استشهد امس الأول الاثنين خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.