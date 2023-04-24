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استشهاد مساعد الملحق الإدارى بالسفارة المصرية فى الخرطوم

الإثنين، 24 أبريل 2023 10:28 م
استشهاد مساعد الملحق الإدارى بالسفارة المصرية فى الخرطوم شهيد الواجب محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم
أحمد جمعة

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نعت وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم الإثنين خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

 
وقالت الوزراة فى بيان لها إنها تحتسب فقيدها شهيداً عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، مؤكدة أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسئوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.
 
واختتمت الوزارة بيانها بقولها "رحم الله شهيد الواجب وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان".
 
الملحق
شهيد الواجب محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم

 


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