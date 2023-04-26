اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرعاية الصحية: تقديم الرعاية المنزلية المجانية لـ73,8 ألف من أصحاب الأمراض المزمنة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:11 م
الرعاية الصحية: تقديم الرعاية المنزلية المجانية لـ73,8 ألف من أصحاب الأمراض المزمنة هيئة الرعاية الصحية
كتب: وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نتائج مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة>> للرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك وأيام أجازات عيد الفطر، مشيرة إلى تخطي تحقيق مستهدفات المبادرة نسبة 100%، ونجاحها في تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أنه نجحت المبادرة في تقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لـ 73,843 ألف مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، إضافة إلى تسليم 88,913 ألف جرعة دوائية من الأدوية المزمنة للمرضى بمنازلهم.

وأضافت الهيئة: أنه شملت نتائج المبادرة تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من 350 ألف مواطن من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الأربع حول أهم الإرشادات الصحية والأنظمة الغذائية السليمة، كما لفتت إلى تحويل 2570 منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة إلى مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات لاحتياجهم للمستويات الأعلى في الخدمة أثناء الكشف بالمبادرة.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بنجاح مبادرة <<رمضان بصحة لكل العيلة>>، وتخطي تحقيق مستهدفاتها نسبة 100%، مثمنًا جهود كل القائمين عليها، وموجهًا الشكر إلى كل الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر، والبالغ عددها 135 فريق طبي، لتنفيذهم أعمال المبادرة على أكمل وجه، وتحقيق أهدافها.

وتابع السبكي: أن مبادرة "رمضان بصحة  لكل  العيلة" ساهمت في تعزيز ثقة المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة من قِبل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تساهم في تعزيز مبدأ الصحة والوقاية للأفراد من الأمراض المزمنة أو مضاعفاتها، مؤكدًا أن حملات طرق الأبواب هي الأكثر نجاحًا وتأثيرًا في المجتمع.


الرعايه الصحيه

الصحه

الرعايه الطبيه المنزليه

رمضان بصحه لكل العيله

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس هيئة الرعاية الصحية فى جولة تفقدية مفاجئة للمنشآت بالإسماعيلية

الخميس، 20 أبريل 2023 09:23 م

هيئة الرعاية الصحية بالأقصر ترفع درجة الاستعداد بمختلف المنشآت بمناسبة العيد

الخميس، 20 أبريل 2023 08:12 م

هيئة الرعاية الصحية تعلن عن خطتها للتأمين الطبى لاحتفالات الأعياد.. التفاصيل

الأحد، 16 أبريل 2023 08:52 م

تعيين الدكتور أيمن رخا مديرا لفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء

الأربعاء، 05 أبريل 2023 03:41 ص

هيئة الرعاية الصحية: خدمة طبية منزلية مجانية لأصحاب الأمراض المزمنة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:56 ص

"القومى لحقوق الإنسان" يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.. صور

الإثنين، 27 مارس 2023 02:49 م

استشارى بهيئة الرعاية الصحية: قفزة نوعية فى تقديم الخدمات الطبية

الأربعاء، 01 مارس 2023 01:15 م

الأقصر تستضيف فعاليات البرنامج التدريبى لأعضاء التمريض بفرع هيئة الرعاية الصحية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة