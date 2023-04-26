وأشار شي إلى أنه على مدار السنوات الخمسين الماضية، التزمت الصين بشكل راسخ بدعم النظام متعدد الأطراف لحقوق الملكية الفكرية الدولية، وقد تم توسيع وتعميق تعاون الصين مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع تحقيق نتائج مثمرة، بحسب وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وأكد شي في رسالته أن الصين أولت دائما أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وبذلت جهودا لجعل الدولة قوية في مجال الملكية الفكرية، موضحا أن الصين عززت الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، وحسّنت نظام إدارة حقوق الملكية الفكرية، وعززت حماية السلسلة الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وواصلت تحسين بيئة الابتكار والأعمال.

وقال شي إن الصين مستعدة لزيادة تعميق التعاون الودي مع الويبو، والعمل معا لجعل نظام حوكمة الملكية الفكرية العالمي أكثر عدلا وإنصافا وتحسين رفاهية البشرية.