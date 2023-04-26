الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس المجلس الأوروبى لبحث الأوضاع بالسودان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للتباحث حول الأوضاع فى السودان.
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس المجلس الأوروبى لبحث الأوضاع بالسودانالأربعاء، 26 أبريل 2023 04:59 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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