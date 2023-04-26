اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:59 م
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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس المجلس الأوروبى لبحث الأوضاع بالسودان

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:59 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس المجلس الأوروبى لبحث الأوضاع بالسودان الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للتباحث حول الأوضاع فى السودان.

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