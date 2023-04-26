وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء، "يجب على البريطانيين أن يدركوا أنهم سيتحملون كامل المسؤولية عن عواقب ذلك".

وأضاف "أن الأنباء المتعلقة بنقل لندن قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف مثيرة جدا للحزن ومؤسفة"، لافتا إلى أن البريطانيين سيتعين عليهم تحمل المسؤولية عن هذا الأمر.

وتابع بيسكوف "لقد قمنا بلفت انتباه الرأى العام الغربى إلى تلك البيانات الرسمية، التى تم نشرها حول نتيجة استخدام هذا النوع من الذخيرة عندما قصفت قوات "الناتو" أراضى يوغوسلافيا، ومنها البيانات المتعلقة بعدد المصابين بمختلف أنواع السرطان والأمراض الأخرى بين سكان يوغسلافيا السابقة".

وأكد أنه يتعين على الذين سيستخدمون مثل هذه الذخيرة بشكل مباشر أن يفهموا أنهم لن يتسببوا فقط في ضرر لا يمكن إصلاحه لأنفسهم ومواطنيهم، بل وسيتعين عليهم كذلك تحمل المسؤولية عن ذلك.

يُذكر أن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أعلن في وقت سابق أن بلاده أرسلت إلى أوكرانيا آلاف القذائف لدبابات "تشالنجر 2"، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.