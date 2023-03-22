الدفاع البريطانية تؤكد تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب وتبرر إرسالها

وكالات

قالت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعتبر اليورانيوم المنضب "عنصرا تقليديا" للقذائف المضادة للدروع.

وزعمت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها، الثلاثاء، إن "هذا عنصر تقليدي ولا علاقة له بالأسلحة أو القدرات النووية".

وادعت أن "روسيا تعلم ذلك، لكنها تحاول نشر التضليل بشكل متعمد".

وأشارت إلى أن القذائف التي تحتوي على اليورانيوم المنضب فعالة للغاية ضد الدبابات والعربات المدرعة.

ويأتي ذلك على خلفية نشر تصريحات لنائبة وزير الدفاع البريطانية أنابيل غولدي، بأن بريطانيا تزود أوكرانيا بالقذائف التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

ونددت السفارة الروسية في لندن بهذه الخطوة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تصعيد النزاع، وأن استخدام هذا النوع من القذائف سيؤثر سلبا على صحة السكان المحليين.