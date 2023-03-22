اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدفاع البريطانية تؤكد تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب وتبرر إرسالها

الأربعاء، 22 مارس 2023 03:00 ص
الدفاع البريطانية تؤكد تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب وتبرر إرسالها الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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قالت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعتبر اليورانيوم المنضب "عنصرا تقليديا" للقذائف المضادة للدروع.

وزعمت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها، الثلاثاء، إن "هذا عنصر تقليدي ولا علاقة له بالأسلحة أو القدرات النووية".

وادعت أن "روسيا تعلم ذلك، لكنها تحاول نشر التضليل بشكل متعمد".

وأشارت إلى أن القذائف التي تحتوي على اليورانيوم المنضب فعالة للغاية ضد الدبابات والعربات المدرعة.

ويأتي ذلك على خلفية نشر تصريحات لنائبة وزير الدفاع البريطانية أنابيل غولدي، بأن بريطانيا تزود أوكرانيا بالقذائف التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

ونددت السفارة الروسية في لندن بهذه الخطوة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تصعيد النزاع، وأن استخدام هذا النوع من القذائف سيؤثر سلبا على صحة السكان المحليين.


يورانيوم منضب

اوكرانيا

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حرب روسيا واوكرانيا

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كييف

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