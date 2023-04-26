ونقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية تيريسيتا دازا قولها إن مواطنا فلبينيا أصيب بطلق نارى فى يده، وقد خضع للعلاج اللازم.

وتمكنت الفلبين من إجلاء الدفعة الأولى من رعاياها المتواجدين في السودان، وشملت حوالي 50 فلبينيا.. فيما أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أن هناك ما لا يقل عن 696 فلبينيا مسجلا في السودان بينهم حوالي 156 شخصا لديهم وثائق سفر ومستعدون للإجلاء في أي وقت.

ومن المقرر أن تسافر وزيرة العمال المهاجرين، سوزا أوبل، إلى المناطق المتاخمة للسودان للإشراف على جهود إعادة الفلبينيين إلى وطنهم.