الخارجية الفلبينية: إجلاء الدفعة الأولى من رعايانا المتواجدين من السودان

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية تيريسيتا دازا قولها إن الدفعة الأولى في إطار جهود الإجلاء التي تقوم بها الحكومة الفلبينية شملت حوالي 50 فلبينيا.



وأضافت المتحدثة أن الدفعة الأولى من الفلبينيين الذين تم إجلاءهم من السودان قد غادرت الخرطوم برا في حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الإثنين بالتوقيت المحلي للبلاد.



وكانت وزارة الخارجية الفلبينية قد أعلنت أمس الإثنين أن هناك ما لا يقل عن 696 فلبينيا مسجلا في السودان بينهم حوالي 156 شخصا لديهم وثائق سفر ومستعدون للإجلاء في أي وقت.



ومن المقرر أن تسافر وزيرة العمال المهاجرين سوزا أوبل إلى مناطق قريبة من السودان للإشراف على جهود إعادة الفلبينيين إلى الوطن.