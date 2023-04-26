وأضافت زاخاروفا، خلال تعليقها على امتناع واشنطن عن منح تأشيرات أمريكية لبعض الصحفيين الروس، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه يتكون انطباع بأن الولايات المتحدة غالبا ما تبحث عن عذر فقط لإثارة المتاعب للآخرين.

وتابعت قائلة: "لا أرى أي منهجية في تصرفات الأمريكيين. لماذا كان من الضروري عدم السماح بدخول 10 صحفيين روس؟ ما هى مصلحة الجانب الأمريكي من ذلك؟ بوجود وسائل الاتصال الحالية، سيحصل هؤلاء الصحفيون على ما يلزمهم من المعلومات".

وقالت زاخاروفا : "يتكون انطباع بأن السياسة الخارجية أصبحت مهنة قليلي الاحتراف أو أصحاب المصالح الآنية الانتهازية، أو أنهم يفعلون ذلك فقط لإثارة غضب الآخرين دون حساب العواقب".