مقديشيو (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الأربعاء، إجلاء 18 من المواطنين الصوماليين الذين كانوا عالقين فى السودان، وهبطت صباح اليوم طائرة تقل أول دفعة من المواطنين على مطار آدم عدى الدولى بمقديشو.