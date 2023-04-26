وقال القائم بأعمال سكرتير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي السيد عبد الرحمن نور ديناري، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، إن المواطنين تم إجلاؤهم أثناء تواجدهم في الحدود الفاصلة بين السودان، وجنوب السودان، مضيفا أن طائرة خاصة قامت بنقل هؤلاء المواطنين إلى البلاد.